سلاجقة يبلغ الكاظمي ضرورة حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة والوفد المرافق له.

ووفق بيان صدر عن مكتب الكاظمي، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء التباحث في تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية، وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة.

وأكد الكاظمي أن العلاقات التأريخية بين البلدين الجارين تدعمها الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون في مختلف المجالات، موضحاً أن تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الإقليمي، ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات البيئية، وأشار إلى إن مسؤولية وضع الحلول الناجعة للتحديات البيئية وصدّ تأثيرات التغيّر المناخي باتت مسؤولية الجميع.

من جانبه أعرب نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة عن رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وأشار سلاجقة إلى أن حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية أضحى مطلباً إقليمياً مشتركاً ويتطلب من الجميع الإسهام في وضع الحلول الفاعلة له.

ووصل نائب رئيس الجمهورية الايرانية رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية "علي سلاجقة" الى العاصمة بغداد أمس، واعتبر في تصريحات له عن الزيارة، أن العراق أحد المصادر الرئيسية للعواصف الترابية التي تؤثر على بلاده، معلنا سعي بلاده إلى معالجة هذه المعضلة خلال مدة زمنية مناسبة.

وبحث سلاجقة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التحديات المناخية، فيما كشف سلاجقة أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار.

وتابع سلاجقة، "لدى العراق وإيران خبرات في تثبيت الكثبان الرملية"، موضحاً ان "وزير الطاقة سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار