سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل الى العراق

شفق نيوز - بغداد

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام روسية فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت دائرة الصحافة في أمانة مجلس الأمن الروسي، أن "أمين مجلس الامن الروسي، وصل إلى بغداد في زيارة عمل، سيعقد خلالها لقاءات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في العراق.

هذا ومن المقرر أن يتم خلال اللقاءات المقبلة نقل توجه الجانب الروسي الداعم لمزيد من تعزيز وتطوير التعاون في مجال الأمن بين موسكو وبغداد، وفقا للبيان.

وتابعت الدائرة في بيانها القول إن "المفاوضات في بغداد ستناقش، بالإضافة إلى الجوانب الراهنة للتعاون الثنائي الروسي العراقي، القضايا الإقليمية"، بحسب محطة "RT" الفضائية الروسية.

وكانت مستشارية الأمن القومي العراقي قد أعلنت في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، عن زيارة مرتقبة لأمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى بغداد منتصف الشهر نفسه.