إسقاط غرامات بمئات آلاف الدولارات عن المهاجرين العراقيين العائدين للبلاد

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، إسقاط الغرامات المترتبة على العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية.

وقال الصحاف في بيان ورد لوكالة إن "الوزارة وخلال شهر واحد نجحت حتى اليوم بتسيير 10 رحلات استثنائية لاعادة الراغبين بالعودة طوعاً".

وأضاف، أن "رحلة الاجلاء لاعادة الراغبين بالعودة طوعاً لهذا اليوم أقلّت 258 عراقيا"، مبينا أنه "من خلال جهود سفارتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو، وفودنا القنصلية تواصل عملها ميدانياً بتسجيل أسماء الراغبين بالعودة وإثبات رعوية آخرين".

وتابع الصحاف: "نجحنا حتى الآن في إعادة 3817 عراقيا ضمن 10 رحلات"، لافتا الى أن "518 جواز مرور تم منحها حتى الآن، وننسق للدعم الإنساني ميدانياً في بيلاروسيا، وليتوانيا، ولاتيفيا، وبولندا".

وأشار إلى أنه "بجهود الوزارة وعبر سفارة جمهورية العراق في موسكو وبالتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا، تمكنا من إسقاط الغرامات المالية المترتبة على مخالفة شروط الاقامة، لمجموع من تمت اعادتهم طوعاً، بما يزيد على سبعمائة وسبعين ألف دولار".