سفير أوكرانيا لشفق نيوز: بغداد لم تقدم دليلاً على اتهامات "الخلايا" وننتظر نفياً رسمياً

شفق نيوز- بغداد

رفض السفير الأوكراني لدى العراق إيفان دوفهانيش، يوم الأربعاء، اتهامات مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي بضلوع مجموعات تعمل لصالح كييف في عمليات قصف داخل العراق، وقال إن بغداد لم تقدم أي دليل أو تتواصل مع بلاده رسمياً بشأن القضية.

وأضاف دوفهانيش، في تصريحات خاصة لوكالة شفق نيوز أن الجانب العراقي لم ينقل إلى السفارة الأوكرانية أي معلومات أو مخاوف عبر القنوات الدبلوماسية قبل إعلان الاتهامات في مقابلة تلفزيونية.

وقال "لم نتلق أي دليل أو معلومة رسمية من الحكومة العراقية. علمنا بهذه الاتهامات من خلال بث تلفزيوني، وليس عبر اتصال رسمي".

وأوضح أن موقف بلاده ورد بصورة مفصلة في بيان وزارة الخارجية الأوكرانية الصادر في 28 تموز/ يوليو، والذي وصف الاتهامات بأنها "لا أساس لها وغير مدعومة بأدلة".

وأضاف "لا توجد حقائق تؤيد هذه الادعاءات، وهو أمر أقر به المسؤول العراقي نفسه".

وقال السفير إن القضايا الحساسة بين الدول التي تربطها علاقات صداقة ينبغي أن تطرح عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكداً أن هذه القنوات مفتوحة أمام الجانب العراقي.

وتابع "إذا ظهرت أي مواد أو أدلة، فنحن مستعدون لفحصها فوراً والتعامل معها على أساس مضمونها".

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي قد قال، يوم الاثنين، إن خلية استخبارية عراقية توصلت إلى وجود "تدخل أوكراني" في البلاد.

وأضاف العبودي، في مقابلة تلفزيونية، أن السلطات ألقت القبض على "مجموعات محدودة" نفذت عمليات قصف استهدفت منشآت داخل العراق، وأن الموقوفين أقروا خلال التحقيق بأنهم يعملون لصالح أوكرانيا.

ولم يكشف العبودي هوية المعتقلين أو جنسياتهم، كما لم يحدد المنشآت التي قال إنها تعرضت للقصف أو يقدم أدلة علنية تثبت ارتباطهم بكييف.

ورفض دوفهانيش التكهن بدوافع مستشار الأمن القومي العراقي، قائلاً إنه لا يحق له بصفته سفيراً أن يتكهن بدوافع مسؤول في دولة صديقة، لكنه أكد أن الوقائع المتاحة لا تتضمن أي دليل على ضلوع أوكرانيا.

وأكد أن أوكرانيا تخوض حرباً من أجل بقائها، ولا تملك "النية أو المصلحة أو أدنى صلة بأي نشاط غير قانوني على الأراضي العراقية".

وقال دوفهانيش إن هناك دولة واحدة لديها مصلحة واضحة في إحداث شرخ بين العراق وأوكرانيا، في إشارة إلى روسيا.

واستحضر السفير حادثة مقتل أكثر من 50 أسيراً أوكرانياً في أولينيفكا عام 2022، قائلاً إن الجهة التي اتهمت أوكرانيا آنذاك بالمسؤولية عن مقتل جنودها تستخدم الآن الأسلوب نفسه.

وأضاف "نحن نتعرف إلى هذه البصمة بشكل لا لبس فيه".

وتابع "لقد شهد الشعب العراقي عبر تاريخه الكثير من الألعاب الخارجية التي جرت على أرضه، ولذلك أثق بأن الاستنتاجات في العراق ستبنى على الأدلة، وليس على ارتفاع صوت التصريحات".

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد قالت إن تصريحات مستشار الأمن القومي العراقي تردد روايات روسية تستهدف تشويه سمعة أوكرانيا والإضرار بعلاقاتها مع دول الشرق الأوسط.

ولم تستبعد الوزارة أن تكون القضية نتيجة تأثير إعلامي خارجي أو جزءاً من عملية معلوماتية ونفسية منسقة تهدف إلى زعزعة العلاقات بين بغداد وكييف.

وعما إذا كانت الاتهامات ستؤثر في العلاقات الثنائية، قال دوفهانيش إن العراق شريك قديم ومهم لأوكرانيا، وإن العلاقات بين البلدين بنيت على مدى عقود.

وأشار إلى أن آلاف الأطباء والمهندسين العراقيين تلقوا تعليمهم في الجامعات الأوكرانية، ويشكلون اليوم جسراً بين شعبي البلدين، فيما تحظى الحبوب الأوكرانية بحضور معروف في السوق العراقية.

وأضاف أن السفارة افتتحت قبل أسابيع، بالتعاون مع الجانب العراقي، "الرف الأوكراني" في دار الكتب والوثائق الوطنية، معتبراً أن الصداقة بين الدول تقوم على الثقافة والمعرفة المتبادلة.

وقال "أرى يومياً كرم الشعب العراقي وكرامته وحكمته، وأقدر ذلك كثيراً".

وأضاف أن أوكرانيا تتوقع، في إطار علاقات التفاهم والصداقة والشراكة بين البلدين، صدور "نفي رسمي من الجانب العراقي للاتهامات التي لا أساس لها".