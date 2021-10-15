سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سفير أمريكي سابق: من أرادوا مقاطعتنا خسروا في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-10-15T15:54:50+0000
سفير أمريكي سابق: من أرادوا مقاطعتنا خسروا في العراق

شفق نيوز/ قال السفير الأمريكي السابق لدى بغداد دوغلاس سيليمان، الجمعة، إن القوى السياسية التي راهنت على قطع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق خسروا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء حديث سيليمان في مقابلة مع تلفزيون "الحرة" الذي تموله واشنطن.

وأشار إلى أن "علاقة العراق وأمريكا في المرحلة المقبلة تعتمد على توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مضيفا أن "على الصدر ومن يتحالف معه ان ياخذوا بعين الاعتبار مطالب متظاهري تشرين باعطاء العراق صوتا مستقلا".

واعتبر سيليمان أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي حافظ على علاقاته مع أمريكا وايران وسياسته الخارجية كانت مقبولة".

وقال إن "الانتخابات العراقية جرت بدون عنف..، وصوت الناخبون بحرية للقوى التي تريد التركيز على الهوية العراقية"، مردفا بأن "الانتخابات افرزت لاعبين جدد"، في إشارة إلى القوى المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف أن "تحالف الفتح الذي كان يريد قطع العلاقة بين أمريكا والقوات المسلحة العراقية خسر الانتخابات"، معتبرا بأنه "لا توجد تحديات قانونية تواجه الانتخابات حتى الان".

وزاد بأن "الفتح وقوى الدولة يريدان رفض الانتخابات برمتها دون مبررات حقيقية"، واصفا هذا الموقف بالخطير.

وقال سيليمان، "انصح من يتفاوض مع الصدر ان يتأكدوا بأن الحكومة التي سيقودها او يسيطر عليها ستتعامل مع أمريكا".

related

الزرفي يتعهد بأمرين لتوفير الاجواء الملائمة للانتخابات المبكرة في العراق

Date: 2020-04-05 15:02:56
الزرفي يتعهد بأمرين لتوفير الاجواء الملائمة للانتخابات المبكرة في العراق

رئاسات العراق ويونامي ترسمان مسار "نزاهة" الانتخابات

Date: 2020-11-16 14:18:09
رئاسات العراق ويونامي ترسمان مسار "نزاهة" الانتخابات

تشكيل قائمة باسم "نجم الدين كريم" لخوض الانتخابات العراقية وأُسرته تعلق

Date: 2020-12-05 09:20:28
تشكيل قائمة باسم "نجم الدين كريم" لخوض الانتخابات العراقية وأُسرته تعلق

تحالف الصدر يعلن تمسكه بـ240 دائرة انتخابية في العراق

Date: 2020-06-06 14:04:25
تحالف الصدر يعلن تمسكه بـ240 دائرة انتخابية في العراق

بريطانيا "متفائلة" وتتطلع لإنتخابات عراقية "مبكرة" تستجيب لمطالب المتظاهرين

Date: 2021-02-04 08:33:31
بريطانيا "متفائلة" وتتطلع لإنتخابات عراقية "مبكرة" تستجيب لمطالب المتظاهرين

الامم المتحدة تبدي استعدادها لتوفير خبراء دوليين للعراق في الانتخابات وعمل المفوضية

Date: 2019-11-26 17:20:42
الامم المتحدة تبدي استعدادها لتوفير خبراء دوليين للعراق في الانتخابات وعمل المفوضية

الولايات المتحدة تعرض المساعدة على العراق بعد حريق مستشفى ابن الخطيب

Date: 2021-04-25 15:21:31
الولايات المتحدة تعرض المساعدة على العراق بعد حريق مستشفى ابن الخطيب

برلماني يرهن نجاح المرحلة المقبلة بانبثاق معارضة سياسية في العراق

Date: 2021-08-08 07:58:18
برلماني يرهن نجاح المرحلة المقبلة بانبثاق معارضة سياسية في العراق