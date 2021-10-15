سفير أمريكي سابق: من أرادوا مقاطعتنا خسروا في العراق

شفق نيوز/ قال السفير الأمريكي السابق لدى بغداد دوغلاس سيليمان، الجمعة، إن القوى السياسية التي راهنت على قطع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق خسروا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء حديث سيليمان في مقابلة مع تلفزيون "الحرة" الذي تموله واشنطن.

وأشار إلى أن "علاقة العراق وأمريكا في المرحلة المقبلة تعتمد على توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مضيفا أن "على الصدر ومن يتحالف معه ان ياخذوا بعين الاعتبار مطالب متظاهري تشرين باعطاء العراق صوتا مستقلا".

واعتبر سيليمان أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي حافظ على علاقاته مع أمريكا وايران وسياسته الخارجية كانت مقبولة".

وقال إن "الانتخابات العراقية جرت بدون عنف..، وصوت الناخبون بحرية للقوى التي تريد التركيز على الهوية العراقية"، مردفا بأن "الانتخابات افرزت لاعبين جدد"، في إشارة إلى القوى المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف أن "تحالف الفتح الذي كان يريد قطع العلاقة بين أمريكا والقوات المسلحة العراقية خسر الانتخابات"، معتبرا بأنه "لا توجد تحديات قانونية تواجه الانتخابات حتى الان".

وزاد بأن "الفتح وقوى الدولة يريدان رفض الانتخابات برمتها دون مبررات حقيقية"، واصفا هذا الموقف بالخطير.

وقال سيليمان، "انصح من يتفاوض مع الصدر ان يتأكدوا بأن الحكومة التي سيقودها او يسيطر عليها ستتعامل مع أمريكا".