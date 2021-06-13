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سفير الكويت يعلن عبر "شفق نيوز" رصد مبالغ كبيرة للأنبار: سننفذ مشاريع بنى تحتية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-06-13T10:57:02+0000
سفير الكويت يعلن عبر "شفق نيوز" رصد مبالغ كبيرة للأنبار: سننفذ مشاريع بنى تحتية في العراق

شفق نيوز/ أكد سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم الزمانان، اليوم الأحد، على تعاون بلاده مع الحكومة العراقية من أجل تنفيذ مشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع، مشيرا الى رصد مبالغ كبيرة لمحافظة الانبار.

وقال الزمانان لوكالة شفق نيوز، على هامش زيارته الى قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، إن "الزيارة جاءت بناء على دعوة من منظمة الأمم المتحدة، للاطلاع على جهودها بإزالة الألغام وتأمين المناطق بعد تحريرها من تنظيم داعش، ونشر التوعية بين الأطفال والقاصرين من مخاطر المخلفات الحربية".

وأضاف أن "آخر زيارة له إلى الفلوجة كانت قبل سنتين، واليوم أصبحت تختلف بكثير عن السابق، وجهود البناء والتأهيل واضحة".

وتابع الزمانان، "اتمنى دائما لجمهورية العراق الأمن والأمان والاستقرار، وأتمنى في زيارتي القادمة ان ارى جميع الألغام والمخلفات الحربية قد أزيلت، والعوائل عادت الى مساكنها مرة أخرى".

وحول إمكانية دعم الكويت لجهود الحكومة العراقية بإزالة الألغام وأعمال البناء والتأهيل في المناطق المحررة، قال الزمانان، إن "الكويت متواجدة دائما مع العراق ومتفاعلة مع كل ما يطرح عليها من قضايا تهم العراق، وبعد إعلان النصر على داعش، أعلنت الكويت عن تنظيم (مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق) وتم رفد وتعهدات من قبل بعض الدول لمساعدة العراق، وقدرت المبالغ بثلاثين مليار دولار، منها اثنين مليار دولار هي حصة الكويت من هذه التعهدات".

واختتم حديثه، قائلاً "نحن متعاونون مع رئاسة الوزراء العراقية من أجل تنفيذ مشاريع البنى التحتية وغيرها، كما لدينا جهود كبيرة وتعاون مع صندوق اعمار المناطق المتضررة، وتبرعنا بمئة مليون دولار للقطاع الصحي، واعتقد بأن هناك مشاريع عديدة ومبالغ كبيرة رصدت لمحافظة الانبار".

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