سفير العراق لدى أنقرة: زيارة أردوغان لبغداد ستشهد توقيع اتفاقيّة استراتيجيّة

شفق نيوز/ أكّد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماويّ، يوم السبت، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد ستساهم في حل الملفات العالقة بين البلدين الجارين، وستشهد توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية.

وقال اللجماويّ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة ستحقق قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا"، مُضيفاً أنها ستشهد توقيع اتفاقيّة إطاريّة استراتيجيّة جرى العمل عليها في الأشهر الأخيرة تتناول المجالات الأمنيّة، والاقتصاديّة، والتنمويّة، وإحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقيّ عبر تركيا.

وأشار إلى أنَّ زيارة الرئيس التركيّ تأتي في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائيَّة بينهما، خاصةً في ظل وجود الكثير من المشاريع ومُذكرات التفاهم التي قد تبرم بين البلدين على رأسها طريق التنمية، ودور تركيا في هذا المشروع الاستراتيجيّ الحيويّ.