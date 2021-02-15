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سفير العراق لدى روسيا يشارك في مباحثات أستانا

Category: سیاسة

Date: 2021-02-15T12:44:27+0000
سفير العراق لدى روسيا يشارك في مباحثات أستانا

شفق نيوز/ أكد السفير العراقي لدى روسيا، عبد الرحمن الحسيني، يوم الاثنين، مشاركة العراق بصفة مراقب في محادثات أستانا الخاصة بالأزمة السورية.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، في تصريح مقتضب، أن الحسيني سيمثل العراق في اجتماعات أستانا التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية.

وتبدأ أعمال الجولة الـ15 من مباحثات "مسار أستانا"، بمشاركة الدول الضامنة روسيا، وإيران، وتركيا، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.

وتجري المحادثات أيضاً بحضور أممي وعربي من قبل العراق ولبنان والأردن كمراقبين، ومن المتوقع مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

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