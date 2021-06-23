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سفير العراق لدى الأردن: زيارة رئيس الإقليم لعمان سيتكللها النجاح

Category: سیاسة

Date: 2021-06-23T07:45:11+0000
سفير العراق لدى الأردن: زيارة رئيس الإقليم لعمان سيتكللها النجاح

شفق نيوز/ توقع السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري يوم الأربعاء أن زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة عمّان سيتكللها النجاح.

وقال العذاري في تصريح للصحفيين من عمّان اليوم، إن زيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني "تصب في مجال تقوية أواصر العلاقات بين العراق والأردن، والتي دائما ما نسعى إلى تنميتها وتطويرها، مضيفا أن هذه الزيارة ستكون ناجحة.

و وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وأعلنت رئاسة الإقليم أمس الثلاثاء عن الزيارة وقالت في بيان إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث مع الملك عبدالله الثاني العلاقات بين الأردن وإقليم كوردستان والعراق، ومجالات التعاون بينهما وآخر التطورات في المنطقة.

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