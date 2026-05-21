سفير العراق في أميركا: نحن محور أساسي بمكافحة الإرهاب

شفق نيوز- واشنطن

أكد سفير العراق لدى الولايات المتحدة الأميركية، نزار الخيرالله، يوم الخميس، أن بغداد محور أساسي بمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، داعياً واشنطن إلى دعم الجيش العراقي وتعزيز استقرار البلاد.

وذكرت السفارة العراقية في واشنطن، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخيرالله التقى عضو لجنة الخدمات المسلحة، ولجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري عن ولاية مونتانا، تيم شيهي، وبحثا خلال اللقاء أهمية تطوير الشراكة العسكرية والأمنية بين البلدين.

كما ناقشا سبل العمل على إيجاد تفاهمات مشتركة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة في تطوير التعاون العسكري بعد مرحلة التحالف الدولي، بما يخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية توفير الدعم المناسب للجيش العراقي ‏والمؤسسة العسكرية، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً في تعزيز استقرار العراق.

‏وأشار السفير إلى أن "العراق يُمثل محوراً أساسياً في محاربة تنظيم داعش والإرهاب في المنطقة استناداً إلى تجربته الطويلة وخبراته المتراكمة وما يمتلكه من معلومات في هذا المجال"، لافتا الى أن "الشعب العراقي، نتيجة الحرب المفتوحة التي خاضها على مدى عشرين عاماً ضد الإرهاب وما قدمه من تضحيات كبيرة، يُعد من أكثر شعوب العالم إدراكاً وتحفيزاً لمواجهة الإرهاب".

من جانبه، أعرب السيناتور تيم شيهي عن "اهتمامه بالعراق"، مشيراً إلى "التقدم الذي يشهده ‏مقارنةً بالأعوام التي خدم خلالها في العراق ضمن صفوف الجيش الأميركي"، مؤكداً دعمه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ووجود "فرص مهمة لتطوير التعاون المشترك"، معرباً عن توقعه بمزيد من النجاح للعراق في مسار الاستقرار والديمقراطية، وتطلعه لزيارة العراق قريباً.