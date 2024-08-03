سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد لرئيس الاقليم بذل الجهود على تفعيل الاقتصاد وفرص العمل بالعراق

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني صباح اليوم السبت، في أربيل، توماس زايلر سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الجانبين ناقشا في اجتماع، علاقات أربيل وبغداد، وقيّما إيجابياً آخر خطوات وتطورات الحوار بينهما من أجل حل المشاكل العالقة، وأكدا دعمهما لمواصلة الحوار من أجل حل المشاكل عن طريق التفاهم.

وفي السياق، قال سفير الاتحاد الأوروبي: سنبذل كل جهد من أجل مساعدة حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على تفعيل الاقتصاد وفرص العمل.

وفي محور آخر للاجتماع، تطرق الجانبان إلى الذكرى العاشرة للإبادة العرقية للإيزيديين والأوضاع الحالية ومستقبل الإيزيديين والمكونات في إقليم كوردستان والعراق، وسلطا الضوء على اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ومسألة الهجرة، وأحدث تطورات الوضع في المنطقة عموماً، وفقا للبيان.