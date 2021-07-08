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سفير الاتحاد الأوروبي في العراق يندد باستهداف القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-08T11:55:16+0000
سفير الاتحاد الأوروبي في العراق يندد باستهداف القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية

شفق نيوز/ ندد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، مارتن هوث، يوم الخميس، بالهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً أن الهدف منها خلق عدم استقرار سياسي.

وقال هوث في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الهجمات المستمرة طوال الأسابيع الماضية مستهدفة القواعد والمطارات والقنصليات والسفارات، تهدد وتتحدى الدولة العراقية مرة أخرى".

وأضاف أن الهدف من هذه الهجمات "تجديد المواجهات وزيادة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة المؤدية للانتخابات القادمة في العراق".

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، اليوم الخميس، لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، كما شهدت الأيام الماضية سلسلة من الهجمات على منشآت عراقية، حيث تعرضت قاعدة عين الأسد في الأنبار ومطار أربيل الدولي، أمس الأربعاء، لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

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