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سفيرها لدى بغداد: أنقرة بصدد توفير فرص عمل للشباب العراقيين

Category: سیاسة

Date: 2022-03-29T12:00:11+0000
سفيرها لدى بغداد: أنقرة بصدد توفير فرص عمل للشباب العراقيين

شفق نيوز/ دعت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، تركيا لزيادة الاطلاقات المائية، في وقت أبدت انقره عزمها اطلاق برامج لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب العراقيين.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في بيان صدر عقب استقباله اليوم، علي رضا غوناي، السفير التركي لدى العراق، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوة العراق من شأنها تعزيز أمن وازدهار دول الجوار والمنطقة برمتها"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب عازم على تعديل القوانين التي تسهل دخول وخروج واقامة المستثمرين داخل البلاد".

وشدد الزاملي، ضرورة "العمل على تنظيم ملف المياه وترسيخ التعاون الامني بما يحفظ المصالح المشتركة واحترام السيادة وترسيخ الامن والاستقرار بين البلدين الجارين"، داعياً الى "ترجمة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة مع تركيا عبر زيادة سعة الاطلاقات المائية والمساهمة في تأهيل البنى التحتية المتعلقة بالجانب المائي، ورفع مستوى التنسيق الامني والمعلوماتي والاستخباري".

من جانبه، أكد السفير التركي دعم بلاده "لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الصعد كافة بما فيها على المستوى البرلماني"، مبديا حرص انقرة على "اطلاق برامج لدعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب العراقيين".

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