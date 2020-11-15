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سفيرا إيران وبريطانيا ببغداد يؤكدان أهمية التعاون مع الحكومة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2020-11-15T14:21:17+0000
سفيرا إيران وبريطانيا ببغداد يؤكدان أهمية التعاون مع الحكومة العراقية

شفق نيوز/ اكد سفيرا إيران إيرج مسجدي وبريطانيا ستيفن هيكي لدى بغداد، يوم الاحد، أهمية التعاون مع الحكومة العراقية.

والتقى السفيران في مقر السفارة الإيرانية ببغداد، بحسب وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، وتناول اللقاء "أهم التطورات السياسية في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين طهران ولندن مع حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وشدد مسجدي على "ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، واعتبرها خطوة ضرورية في اتجاه التزامات هذا البلد".

من جانبه، دعا السفير البريطاني جميع أطراف الاتفاق النووي إلى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة الاتفاق.

 

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