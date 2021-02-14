سفراء أوروبيون يزورون نينوى.. ملفات الإعمار والنازحين واتفاقية سنجار تتصدر المباحثات

شفق نيوز/ زار سفراء فرنسا وألمانيا والدنمارك، يوم الاحد، محافظة نينوى، وتصدرت ملفات الإعمار والنازحين واتفاقية سنجار مباحثاتهم مع الادارة المحلية للمحافظة.

وقال السفير الفرنسي في العراق برنو اوبير، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "بلاده بصدد اعداد دراسة ستسمر حتى شهر حزيران من العام الحالي لإعمار مطار الموصل".

وتوقع اوبير ان "يبدأ اعمار المطار بصورة فعلية في الشهر التاسع مع العام الحالي".

بدوره قال السفير الالماني أوله دييل، إن "بلاده تقف مع قرار الحكومة العراقية باغلاق مخيمات النازحين لكن على ان يكون الامر بصورة صحصحة ودقيقة وليس نقل المشاكل من مكان الى اخر دون حل مشاكل النازحين".

من جانبه تحدث السفير الدنماركي ستيج باول عن اهمية مدينة الموصل ودعم عودة الحياة فيها.

وشدد باول على "اهمية تطبيق الاتفاقية بين بغداد واربيل بشأن سنجار وذلك ليتمكن غالبية الايزيديين من العودة الى مناطق سكانهم وانهاء ملف نزوحهم الذي مازال مستمراً منذ عام 2014".