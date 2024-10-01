سفارة واشنطن: هجوم الثلاثاء استهدف منشأة دبلوماسية امريكية ببغداد

شفق نيوز/ أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء الثلاثاء، توضيحا حول الهجوم الذي استهدف مصالحها، مبينة أن الهدف كان منشأة دبلوماسية .

وقال المتحدث باسم السفارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوات مجهولة الهوية شنت اليوم، هجومًا على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية، مبينا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، ولا تزال عملية تقييم الأضرار مستمرة.

وأضاف المتحدث، أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الهجوم وقع على قاعدة "كامب فيكتوري" أو بالقرب منها، وهذه المعلومة غير دقيقة، حيث سلمت الولايات المتحدة السيطرة على ما كان يُعرف سابقًا بـ "كامب فيكتوري" لحكومة العراق في عام 2011، ولا توجد بها حاليًا قاعدة عسكرية أمريكية.

وأوضح، أن الموقع الذي تعرض للهجوم بالقرب من مطار بغداد الدولي هو مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية، داعيا وسائل الإعلام تحديث معلوماتها لتعكس هذه الحقيقة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، قالت السفيرة الامريكية لدى العراق إلينا رومانسكي، أن الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد "يجب أن تتوقف".

وأكدت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي، في موقع X، أنه قد شُنّ الليلة الماضية هجوما على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية، ولحسن الحظ، لم تقع أي إصابات.

وأعربت رومانسكي عن تقديرها لاستجابة حكومة العراق السريعة للهجوم، مجددةً طلب التعاون معهم لحماية موظفي ومرافق البعثات الدبلوماسية وشركاء التحالف. كما دعت إلى ضرورة توقف هذه الهجمات.

وتعرضت الموقع المستهدف قرب مطار بغداد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الى قصف بثلاثة صواريخ، حيث سقط الأول بمحيطه، والآخر عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الإرهاب، والآخر قرب مدرج في المطار المدني، وفقا لما أفاده مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.