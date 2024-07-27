سفارة واشنطن تكشف طبيعة إطلاق النار على امرأة عراقية داخل مبناها في بغداد

شفق نيوز/ كشفت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء السبت، عن تفاصيل إطلاق نار داخل مبنى السفارة، والتسبب بإصابة إمرأة عراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة، لوكالة شفق نيوز، إن "تقريراً تلقته السفارة من السلطات العراقية بشأن إصابة مواطن عراقي نتيجة لإطلاق نار بالقرب من مبناها في العاصمة بغداد مساء 26 يوليو/ تموز".

وأضاف المتحدث، أن "التحقيق كشف عن وجود إطلاق نار غير مقصود من قبل شخص داخل مجمع السفارة"، لافتاً إلى أن "الحادث المؤسف تأخذه السفارة بكل جدية وتواصل التحقيق بشأنه".

وأعربت السفارة الأمريكية، على لسان المتحدث باسمها، عن قلقها الشديد بشأن تقرير إصابة المواطنة العراقية، متمنية لها الشفاء العاجل، فيما أكدت إبلاغ السلطات العراقية بالأمر وتواصل التنسيق الوثيق معها".

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كريم عليوي المحمداوي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في إصابة مواطنة عراقية في المنطقة الخضراء بنيران السفارة الأمريكية.

وقال المحمداوي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "السفارة الأمريكية انتهكت حقوق الإنسان بشكل واضح بعد تعرض إحدى النساء العراقيات لإطلاق نار أثناء تأديتها الصلاة".

وأكد المحمداوي أن "هذا الأمر خطير جداً ويعد انتهاكاً لحقوق المواطن"، مشيراً إلى أن "لجنة الدفاع النيابية ستتحرك لوقف مثل هذه الانتهاكات عبر تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في هذا الخرق لسيادة العراق وسلامة مواطنيه".