سفارة تركيا في بغداد تتجاهل الاتهامات وتقدم العزاء للعراقيين ‏

شفق نيوز/ قدمت السفارة التركية لدى بغداد، اليوم الخميس، العزاء الى العراقيين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قصف مدفعي تركي خلف العشرات من الضحايا.

وقالت السفارة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك، "ننضم إلى عزاء إخوتنا العراقيين الذين استشهدوا على يد منظمة PKK الإرهابية".

وقصفت المدفعية التركية، السبت، مصيف "برخ" في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.

ويبدو من اعلان السفارة التركية العزاء، تجاهلها للاتهامات بتورط جيشها في دماء العشرات من السائحين العراقيين باحدى المصايف بمحافظة دهوك.

وتتهم وزارة الخارجية التركية، في بيان لها امس، حزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراء القصف، داعية الى اجراء تحقيق مشترك مع السلطات العراقية.

بينما قالت وزارة الخارجية العراقية، إنه سيتم إتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ، بدءاً من اللجوءِ إلى مجلس الأمن وكذلك إعتماد كافة الإجراءات الأُخرى المقرّرة في هذا الشأن.

ووجّه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.، كما وجه الخارجية أيضا باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

وأغلق العشرات من المحتجين مكتبي لإصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا، في محافظتي النجف وكربلاء فضلا عن العاصمة بغداد، احتجاجاً على القصف التركي.