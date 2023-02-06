سفارة العراق في أنقرة: لم نتلق أي بلاغات عن إصابات بين رعايانا جراء الزلزال

شفق نيوز / أعلنت السفارة العراقية في انقرة، يوم الاثنين، عدم تلقيها أي ابلاغ بوجود إصابات بين العراقيين حتى الان نتيجة الهزة الأرضية التي وقعت في تركيا، في حين خصصت رقما للطوارئ للتواصل معها.

وقالت السفارة العراقية في تركيا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة تؤكد عدم تلقيها حتى اللحظة أي بلاغات بشأن إصابة مواطنين عراقيين جراء الهزة الأرضيَّة التي وقعت جنوب تركيا فجر يوم الإثنين، وانها تتابع مع السلطات التركيَّة للتأكَّد من عدم إصابة مواطنين عراقيين في المناطق المتضررة".

واعربت السفارة عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى الجُمْهُوريَّة التركيَّة حكومةً وشعبًا، وعن مشاعر الحُزنِ في سقوط أعدادٍ من الضحايا وإصابة آخرين"، كما توجَّهت إلى أهالي الضحايا" بأصدقِ مشاعرِ المواساة في هذه الأوقات الصعبة، وأمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

ودعت السفارة العراقية، المواطنين العراقيين الموجودين في منطقة الزلزال "لاتخاذ الحيطة والحذر والتواصل معها على الرقم المُخصص لذلك في أسرع وقت ممكن".

وخصصت السفارة رقم الطوارئ التالي للتواصل معها (05368787900).