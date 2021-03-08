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سعي برلماني لتعديل قانون الانتخابات وسائرون تحذر من المساس بالدوائر المتعددة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-08T10:15:41+0000
سعي برلماني لتعديل قانون الانتخابات وسائرون تحذر من المساس بالدوائر المتعددة

شفق نيوز/ اكدت كتلة سائرون النيابية، اليوم الاثنين، وجود محاولات من القوى السياسية للعودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، فيما كشف مصدر سياسي مطلع عن القوى الراغبة بتعديل قانون الانتخابات.

وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي لـوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان صوت في العام الماضي على قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 وفق ارادة الشارع والجماهير وحسب مطلب المرجعية الدينية على إن تكون المحافظة دوائر انتخابية متعددة".

وأضاف إن "بعض القوى السياسية المفلسة التي تتخوف من الخسارة تحاول عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية وتعمل على تعديل النظام الانتخابي وإعادة المحافظة لدائرة واحدة".

وتابع المسعودي، إن "سائرون ترفض بشكل قاطع اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات خصوصا المادة 15 المتعلقة بالدوائر الانتخابية".

وفي أثناء ذلك؛ أبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن هناك توجها لتعديل قانون الانتخابات بعد إكمال قانون المحكمة الاتحادية.

واضاف المصدر؛ أن القوى الرافضة للقانون بشكله الحالي لديها قناعة بوجود نص قانوني يتعارض مع الدوائر المتعددة، لافتا إلى أن القوى تقول ان القانون الحالي يتعارض مع المادة (49) من الدستور.

وتابع المصدر؛ أن القوى الراغبة بالتعديل هي اغلب أحزاب تشرين التي انبثقت من المحتجين؛ وأغلب القوى السياسية كدولة القانون والفضيلة والقوى السنية، فيما ترفض كلا من سائرون وعصائب اهل الحق تعديل القانون.

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