سعي برلماني لتعديل فقرات بقانون الاستثمار واستضافة رؤساء هيئات المحافظات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، يوم الثلاثاء، سعيها لتعديل فقرات في قانون الاستثمار واستضافة رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات.

وقال عضو اللجنة، حسين السعبري، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الاستثمار في مجلس النواب تسعى إلى تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار، فضلا عن إقرار بعض القوانين التي قُرأت قراءة أولى بعد بحثها وتدقيقها وتمحيصها واستضافة خبراء بها، ليتم رفعها إلى مجلس النواب للقراءة الثانية".

وأضاف، "كذلك ستكون هناك استضافات لرؤساء الهيئات في المحافظات للاطلاع على مشاكل الاستثمار فيها ووضع الحلول الناجعة لها، وتم إصدار عدد من الكتب إلى وزارة الصناعة بخصوص الاعفاءات الكمركية، وأخرى إلى الهيئة الوطنية لمعرفة المشاريع المتلكئة وعددها وأماكنها".

وأشار إلى أن "مدير عام استثمار بابل محمد زكم، قدم شرحا وافيا إلى لجنة الاستثمار النيابية حول المشاكل التي تواجه الاستثمار في المحافظة، وطالب بدعم السلطة التشريعية لبعض الفقرات التي تحتاج إلى التعديل وخاصة المادة 245".

وعن المشاريع الاستثمارية في بابل، ذكر النائب عن المحافظة، أن "بابل تُعد من المحافظات الجيدة بالنسبة للإستثمار الصناعي، أما في مجال الوحدات السكنية فإنها متأخرة بسبب عدم وجود الأراضي، كون المحافظة تتمتع بكثافة سكانية عالية يقابلها قلّة المساحات لإنشاء المجمعات السكنية فيها".