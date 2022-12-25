سعود الساعدي رئيساً لكتلة حقوق النيابية

شفق نيوز/ أعلنت كتلة حقوق النيابية، يوم الأحد، عن انتخاب عضو لجنة النزاهة النيابية، سعود الساعدي، رئيساً لها في مجلس النواب العراقي.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة حقوق النيابية عقدت اجتماعها الدوري بحضور جميع أعضاءها وانتخبت النائب سعود الساعدي رئيساً للكتلة في البرلمان بإجماع الحاضرين".

وعمل سعود الساعدي قبل فوزه بعضوية مجلس النواب، باحثاً في الشأن السياسي، وظهر في عدة قنوات فضائية، فضلاً عن عمله مديراً لعدد من المحطات التلفزيونية، والاذاعات المحلية.

وكان لحركة حقوق النيابية نائباً واحداً هو رئيس الحركة، حسين مونس، لكن بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية، صعد خمسة بدلاء عنهم من حركة حقوق ليصبح عدد أعضاء كتلة حقوق ستة نواب.