سعدي پيرة: لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن مرشح رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ نفى سعدي أحمد پيره القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاثنين التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح رئيس الجمهورية.

وقال أحمد پيرة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بخصوص رئاسة الجمهورية ولكن هناك الكثير من الأمور تجمعنا".

وأعرب عن أمله بان يذهب الكورد إلى بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، غير انه استدرك قائلا: "لا يمكنني تأكيد ذلك".

وأضاف أن "ائتلاف ادارة الدولة كان نتيجة للحوار الوطني الذي تم اجراءه سابقا"، لافتا الى ان "لكل حزب كان له ممثلون ويتضمن الاتفاق على حل القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وغيرها من القضايا".