"سري للغاية".. شفق نيوز تنشر التحقيق في اغتيال سليماني والمهندس

شفق نيوز/ تحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة صادرة من اللجنة التحقيقية بحادث اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان سليماني والمهندس قد اغتيلا في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني/يناير 2019.

وشكلت وزارة الداخلية العراقية لجنة تحقيقية في الحادث الذي كاد أن يفجّر حربا بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

وسرد التقرير التحقيقات التي أجرتها اللجنة مع بداية عملها في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي والتي شملت تدوين أقوال موظفين في شركات الطيران من بينها الخطوط الجوية العراقية ومطار بغداد وشركة أمنية بريطانية وعناصر أمن عراقيين من العاملين في المطار.

وتضمن تقرير اللجنة الذي صنف على أنه "سري للغاية" تفاصيل الحادث بدءاً من ترجل سليماني والمهندس من الطائرة ومن ثم تعرضهما للقصف وعدد الأشخاص الذين قضوا في الحادث وجنسياتهم.

كما سرد التقرير الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية في أعقاب الحادث.

وعلى مدى أشهر طويلة جرى الحديث عن شبكة كانت تعمل لصالح الأمريكيين في مطاري دمشق وبغداد، قيل إن أفرادها رصدوا تحركات سليماني بدقة لحين استهدافه قرب مطار بغداد.

إلا أن تقرير لجنة التحقيق جاء خالياً من النتائج أي أنه لم يوجه أصابع الاتهام إلى أي أحد بالتورط في العملية.