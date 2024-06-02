سريلانكا تدرس إعادة فتح سفارتها في العراق

شفق نيوز/ حث القائم بأعمال السفارة العراقية في سريلانكا، محمد عبيد جبور ظاهر المسعودي، يوم الأحد، على إعادة فتح سفارة لكولومبو في بغداد، لتعزيز المشاركة الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

وقال المسعودي، خلال اجتماع مع وزير التجارة السريلانكي نالين فرناندو، إن "هذه الخطوة ينظر إليها على أنها خطوة حاسمة في معالجة قضايا التأشيرات والعلاقات التجارية الأكثر سلاسة"، داعياً المستثمرين السريلانكيين إلى "إقامة روابط تجارية في بلد الشرق الأوسط".

وشدد القائم بأعمال السفارة العراقية، على ضرورة "تعزيز العلاقات الاقتصادية"، وحث المستثمرين السريلانكيين على "استكشاف الفرص التجارية" في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وناقش الدبلوماسي العراقي، مع فرناندو، إجراء الدورة التاسعة للعراق وسريلانكا للتعاون الاقتصادي والتقني في العاصمة كولومبو، المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ يوفر المنتدى منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

في غضون ذلك، أفادت وزارة التجارة السريلانكية، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، بأن الاجتماع مع المسعودي، شهد مناقشة "إنشاء مرافق الشحن المباشر التي من شأنها تعزيز تجارة سريلانكا إلى أوروبا والشرق الأوسط، وتحسين الاتصال الجوي، والمشاريع السياحية الثنائية بين البلدين".

وأشارت الوزارة، إلى مناقشة "إعادة إنشاء سفارة سريلانكية في العراق لحل قضايا التأشيرات والضرائب بين البلدين".

يذكر أن العراق هو أحد المشترين الرئيسيين لشاي سريلانكا (سيلان) كما يعمل ما يقرب من 150،000 مواطن سريلانكي في العراق.