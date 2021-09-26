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إسرائيل رداً على الحكومة العراقية بشأن دعوة التطبيع: أتت من الشعب وليست منكم

Category: سیاسة

Date: 2021-09-26T06:19:39+0000
إسرائيل رداً على الحكومة العراقية بشأن دعوة التطبيع: أتت من الشعب وليست منكم

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إن "إسرائيل تمد يدها بالسلام" وذلك رداً على دعوة 300 شخصية عراقية سنية وشيعية إلى التطبيع بين بلادهم وإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد عن بنيت قوله، إن "مئات الشخصيات العراقية العامة، من السنة والشيعة تجمعوا، أول أمس للدعوة إلى السلام مع إسرائيل".

وأردف بالقول إن "هذه دعوة تأتي من أسفل وليس من أعلى ، من الشعب وليس من الحكومة ، والاعتراف بالظلم التاريخي الذي تعرض له يهود العراق خاصة أمر مهم".

وكانت الحكومة العراقية قد اعرب أمس السبت عن رفضها "القاطع" للاجتماعات "غير القانونية"، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كوردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل.

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