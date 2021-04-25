إسرائيل توجه رسالة إلى الشعب العراقي بشأن "حريق" ابن الخطيب

شفق نيوز / وجهت الحكومة الأسرائيلية، يوم الأحد، رسالة إلى الشعب العراقي، بشأن حادث حريق بمستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، في تغريدة له على تويتر، "أتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي أجمع ولعائلات الضحايا على وجه الخصوص على الحريق المأساوي الذي نشب في ⁧‫مستشفى ابن الخطيب‬⁩ في ⁧‫بغداد‬⁩ وأسأل الله الشفاء العاجل للجرحى".

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرين باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية حادثة الحريق أيضا.