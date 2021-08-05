إسرائيل تكشف وجود اتصالات مع بغداد بدلالة دبلوماسي عراقي

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس، عن وجود اتصالات مع غالبية الدول العربية بما في ذلك دول مصنفة على أنها "عدوة" كالعراق.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن رئيس دائرة الشرق الأوسط في الوزارة، حاييم ريغيف، قوله خلال ايجاز صحافي في القدس، إن "لائحة هذه الدول لا تشمل بيروت ودمشق وصنعاء، بل بغداد أيضاً".

واعتبر ريغيف، بحسب الصحيفة العبرية، أن "السبب الرئيسي للدول العربية للاعتراف بإسرائيل هو حقيقة أنها (الدولة الشرق أوسطية الوحيدة) التي تحارب علانية إيران ووكلائها، بالإضافة إلى علاقات إسرائيل القوية مع الولايات المتحدة"، مردفاً بالقول "نحن الجسر إلى الأمريكيين".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، في خبرها الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين، قال في العام 2019 خلال ملتقى عربي تحت عنوان (كيف يتعامل العراق مع التطورات الاقليمية والدولية الحالية) في مركز الحوار للثقافة العربي، إن "هناك أسبابا موضوعية قد تتطلب إقامة علاقات بين العراق وإسرائيل".

وأشار ياسين حينها، إلى أهمية الجالية العراقية في إسرائيل الذين مازالوا يفتخرون بجذورهم العراقية في أعراسهم واحتفالاتهم بالاغاني العراقية، وإلى التكنولوجيات الاسرائيلية المتطورة في مجالات ادارة المياه والزراعة، وفقاً للصحيفة العبرية.

لكن السفير العراقي، قال وقتها أيضاً إن "الأهداف الموضوعية وحدها لا تكفي، فهناك أسباب عاطفية وغيرها تجعل فتح الاتصالات بين اسرائيل والعراق مستحيلة".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "رغم الانتقادات التي تعرض لها السفير العراقي وقتها بسبب هذه التصريحات، إلا أن بغداد لم تستدعيه من واشنطن".