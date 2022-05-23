إسرائيل تستولي على المدار الفضائي للعراق (وثيقة)

شفق نيوز / كشف النائب عن الكتلة الصدرية، عمار مجيد، يوم الاثنين، عن فقدان العراق مداره للأقمار الصناعية التجارية في الفضاء، واستيلاء إسرائيل عليه.

جاء ذلك، في كتاب صادر عن المكتب الإعلامي للنائب عمار مجيد، ومذيل باسمه وتوقيعه، وجهه إلى وزير الإعلام والاتصالات، تحت عنوان "استحواذ إسرائيل على المدار الفضائي للعراق"، كما تنشره وكالة شفق نيوز، أدناه.

وأوضح مجيد؛ أن "إسرائيل استولت على مدار العراق، من خلال إطلاق قمرها الصناعي (آمو سفير) في عام 2012 مما أدى إلى فقدان عائدات مالية للدولة العراقية تقدر بأكثر من مليار دولار، إضافة إلى الخطورة الأمنية المترتبة على هذا الموضوع".