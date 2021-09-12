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إسرائيل: الميليشيات في العراق تمتلك العشرات من الطائرات الإيرانية المسيرة

Category: سیاسة

Date: 2021-09-12T08:11:55+0000
إسرائيل: الميليشيات في العراق تمتلك العشرات من الطائرات الإيرانية المسيرة

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم الأحد إن الميليشيات في العراق تمتلك العشرات من الطائرات الإيرانية المتطورة بدون طيار.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، الأحد، في مؤتمر عقده "المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب" في المركز متعدد التخصصات في هرتسليا (بحثي خاص)، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال بيني غانتس إن إيران تدرب عناصر على إطلاق طائرات بدون طيار في قاعدة كاشان شمال محافظة أصفهان وسط البلاد.

وقال أيضا "إحدى الأدوات المهمة التي طورتها إيران هي منظومة الطائرات بدون طيار".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن اسم القاعدة التي تدرب فيها إيران عناصر على إطلاق طائرات بدون طيار هي "قاعدة كاشان الواقعة شمال مدينة أصفهان".

وتابع: "هذه القاعدة هي حجر الزاوية في منظومة تصدير الإرهاب الجوي الإيراني في المنطقة".

واعتبر غانتس أن الحديث يدور عن "منظومة أسلحة فتاكة ودقيقة"، مشيرا إلى أن الطائرات بدون طيار "مثل الصاروخ الباليستي أو الطائرة المقاتلة يمكن أن تعبر آلاف الكيلومترات".

وأضاف أن "الإيرانيين يصنعون ويصدرون هذه الطائرات لمبعوثيهم الذين يعملون بالتنسيق معهم وبقيادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري وفيلق القدس".

وقال إن "الحوثيين يمتلكون في اليمن عشرات الطائرات بدون طيار المتطورة التي استخدمت في الأسابيع الأخيرة لشن هجمات في السعودية".

واتهم ما سماها المليشيات في العراق بامتلاك العشرات من الطائرات الإيرانية المتطورة بدون طيار التي يتم استخدامها للهجوم على القوات الأمريكية وغيرها.

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