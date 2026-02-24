سجاء "داعش" واتفاق النوايا يتصدر لقاء عراقي ألماني ببغداد

شفق نيوز- بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع وزير الدولة الألماني، جيزا أندرياس فون غاير، يوم الثلاثاء، ملف عناصر تنظيم "داعش" المنقولين من سوريا إلى العراق، واتفاق النوايا المقرر توقيعه لتنظيم عمل القوات الألمانية في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال فؤاد حسين وزير الدولة الألماني والوفد المرافق له في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب بيان للخارجة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب.

كما تم التطرق إلى قضية عناصر تنظيم "داعش" وجهود الحكومة في نقلهم من سوريا إلى العراق، وبحث آليات العمل المشترك لمعالجة هذا الملف، حيث أكد الوزير الألماني استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني للعراق في هذا الشأن.

وأشار حسين إلى أن معالجة هذه القضية تتطلب تضافر الجهود، لوجود العديد من الإرهابيين من جنسيات أوروبية، مشيراً إلى الأعباء المادية المرتبطة بها.

من جهته، استعرض أندرياس فون غاير موضوع اتفاق النوايا المقرر توقيعه مع وزارة الدفاع العراقية لتنظيم عمل القوات الألمانية في العراق، معرباً عن أمله في توقيع الاتفاق قريباً، مؤكداً استمرار القوات الألمانية المشاركة ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي في مهامها.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي، في ضوء زيارة الوفد الاقتصادي الألماني إلى العراق مؤخراً، وتم الاتفاق على عودة الوفد بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واستعرض فؤاد حسين آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وجهود الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.

وأكد الجانب الألماني استعداده لدعم العراق في مواجهة التحديات المناخية، كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك المفاوضات الأميركية-الإيرانية وآثارها المحتملة على الأمن والاقتصاد في المنطقة والعالم.

كما تم مناقشة تطورات العملية السياسية في سوريا، مع التركيز على الأوضاع في دمشق والعلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية، والاتفاق المبرم بين الطرفين، وفق ما جاء في البيان.