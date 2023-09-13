"ستيلر إنرجي" الأميركية تتعهد للسوداني بزيادة إنتاج الكهرباء وتحسين الشبكات

شفق نيوز/ تعهدت شركة "ستيلر إنرجي" الأميركية العاملة في العراق، يوم الأربعاء، بزيادة إنتاج الكهرباء وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، المدير التنفيذي لشركة ستيلر إنرجي الأميركية، بيتر غيبسون، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

واطلع السوداني بحسب البيان، على عرض لما تتولاه الشركة من مشاريع ضمن قطاع الكهرباء، والتأكيد على اهتمام الحكومة بتوسعة مشاريع الدورات المركبة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، الذي يشكّل أولوية مهمة في البرنامج الخدمي والتنموي.

كما بيّن السوداني أن منهج عمل الحكومة يتضمن تقديم المزيد من التسهيلات للشركات الكبرى العاملة في مجال الكهرباء والطاقة، بوصفه مجالاً حيوياً تعتمد عليه القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

من جانبه، جدّد غيبسون عزم شركته وتعهدها بإيفاء التزاماتها مع العراق، والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين شبكات النقل والتوزيع، بما يتناسب مع زيادة الأحمال والطلب على الطاقة الكهربائية.