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إستقالة أمين بغداد من منصبه

Category: سیاسة

Date: 2020-10-28T07:07:02+0000
إستقالة أمين بغداد من منصبه

شفق نيوز/ أعلن أمين بغداد منهل الحبوبي، يوم الاربعاء، تقديم استقالته من منصبه الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بسبب عارض صحي قال إنه يتطلب علاجاً طويل الامد.

واضاف الحبوبي في نص استقالته التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "أهالي بغداد الحبيبة النقية، في اللحظة التي كلفني فيها السيد رئيس الوزراء بتولي أمانة بغداد کنت قد استعدت حلما لطالما سكن ذاكرتي، حلم لبغداد الجميلة الغافية على ضفة دجلة، المدينة التي فارقتها ولم تفارقني، لتسكن داخلي أينما حللت تلك المدينة التي ألقت صعاب السنوات والمعاناة والإهمال اثارة على وجهها فبدي متكدرة، حلم البغداديين عن أستعادة بغداد لألقها و توفير الخدمات لسكانها بما يليق بهم".

واضاف "وللأسف، وبعد فترة قصيرة من شروعي بمهامي، باغتني عارض صحي جدي يتطلب علاجاً طويل الأمد خارج العراق أضطرني الى تقديم استقالتي من المنصب الى أخي رئيس مجلس الوزراء الذي كان منحني كل الثقة والدعم وشاركني الحماسة لخدمة بغداد وأهل بغداد".

وتابع الحبوبي "يحزنني أن أضطر بعد فترة قصيرة من تسلمي المسؤولية الى مغادرة بغداد، ولكني بعد التباحث مع رئيس الوزراء وتبادل الأفكار، كلي أمل ورجاء أن أمين بغداد الجديد سيكون على قدر ثقة الرئيس وثقة أهالي بغداد ويحمل من الصفات والمؤهلات ما يجعله أهل لهذه المسؤولية الكبيرة ورغم أسف الاضطرار، أشعر بأمل كبير بان بغدادنا أمام فرصة تاريخية لاستعادة كل ما فقدت ولتكون باذن الله في مصاف العواصم العالمية".

واوضح "مصدر ثقتي إدراكي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صادق في سعيه الى توحيد العراقيين وجمع الكلمة من أجل خدمة بلادنا، رغم التحديات الجسيمة التي نعرفها جميعا كما نعرف ان وحدة كلمتنا وإصرارنا على ان تبني منهج البناء والاعمار بديلا عن منهج الهدم والتبديد هي طريقنا نحو تجاوز هذه المرحلة الحساسة".

وزاد بالقول "فخور بالثقة التي منحت لي من رئيس الوزراء ومن أهلي في بغداد وكل من تواصل معي من أخواني وأخوتي وأبنائي في ساحات التظاهر، ومن زملائي في أمانة بغداد ومن أستاذة الجامعات والطلبة والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني، الذين تبرعوا للعمل معي من أجل بغداد، وسأكون بإذن الله عونا لهم ولأمين بغداد الجديد في كل ما يمكنني تقديمه".

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