ستعود "مسائية" الأحد المقبل.. البرلمان العراقي يوقف جلساته هذا الأسبوع

شفق نيوز/ أفاد مصدر في البرلمان العراقي، يوم الأحد، بأن رئاسة البرلمان أوقفت عقد الجلسات هذا الأسبوع، على أن تستأنف في الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة البرلمان العراقي، أبلغت النواب بعدم وجود أي جلسة للبرلمان في هذا الأسبوع".

وأضاف أن "المجلس سيستأنف جلساته الاعتيادية في يوم السبت أو الاحد من الأسبوع المقبل"، مبينا أن "الجلسات ستعقد في المساء بعد الإفطار".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، كشف الأسبوع الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن جلسات البرلمان خلال شهر رمضان ستكون مسائية، أي بعد الافطار، لضمان استمرار العمل التشريعي قبل انتهاء الدورة الحالية.

يشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي كانت قد بدات في 9 يناير/كانون الثاني 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربع سنوات، مما يعني أنها ستنتهي في 8 يناير/كانون الثاني 2026.

وفقًا للقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تُجرى الانتخابات المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.