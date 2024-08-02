ستتبعها كركوك ورئاسة البرلمان..ماعلاقة تشكيل حكومة ديالى بصراع المنطقة؟

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، يوم الجمعة، عن تفاصيل الاتفاق السياسي السريع بعد سلسلة خلافات حول تشكيل الحكومة المحلية في ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الاتفاق السياسي السريع بين الكتل والذي أفضى لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى ليلة أمس تم بتدخل دولي وإقليمي من دول مجاورة ومؤثرة في القرار السياسي العراقي".

وأضاف أن"التدخل الدولي والاقليمي جاء لانهاء المشاكل الداخلية خاصة بعد ارتفاع حدة الصراعات بين اسرائيل وايران آخرها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية وسط طهران".

وأشار المصدر الى أن"هناك توجها سياسيا حاليا لحسم الملفات المتأخرة وليست ديالى فقط"، لافتا الى أن" المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى قرب انتهاء أزمتي رئاسة البرلمان وحكومة كركوك المحلية خلال ساعات او ربما أيام قليلة".

واختار مجلس محافظة ديالى ليل الخميس على الجمعة، عضو المجلس عمر الكروي رئيسا له، في جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد ببغداد.

جاء ذلك بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وشد وجذب بين القوى السياسية في محافظة ديالى.

صوّت ايضاً الى عدنان الجاير التميمي عن دولة القانون محافظاً.