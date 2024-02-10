سبقها مجلس عزاء.. جلسة برلمانية لدعم خطوات إخراج القوات الامريكية

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة لإدانة القصف الأمريكي الذي طال أحد قيادي كتائب حزب الله يوم الأربعاء الماضي في بغداد. وفيما بيّن قيادي في الإطار التنسيقي أن الجلسة اليوم تأتي لدعم خطوات الحكومة في انهاء الوجود الأمريكي في العراق، اكد أن الوجود الامريكي يشكل "خطراً" على أمن واستقرار العراق والمنطقة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مجلس النواب عقد مجلس عزاء في كافتيريا المجلس على أرواح ضحايا القصف الأمريكي الأخير الذي طال القيادي في كتائب حزب الله، والحشد الشعبي "أبو باقر الساعدي" واثنين من الشخصيات الناشطة في الحشد بينهما أركان العلياوي قبيل انعقاد جلسة للبرلمان بشأن الاستهداف.

وافتتح رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، عقد جلسة تشاورية للمجلس.

ويحق للمجلس عقد مثل هذه الجلسة دون الحاجة إلى اكتمال النصاب القانوني، بحسب النظام الداخلي للبرلمان.

بدوره؛ قال القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد البلداوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "جلسة اليوم تأتي لإبداء الدعم الإجراءات وخطوات الحكومة لإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية من أجل وضع جدول زمني وسريع لإخراج الأمريكان من ارض العراق".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة أعلنها بشكل واضح وصريح ان الحكومة جادة وتعمل على انهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية"، مبينا أن "وجودهم سيشكل خطرا على امن واستقرار العراق والمنطقة".

وتبنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، الهجوم الذي استهدف القيادي في كتائب حزب الله (أبو باقر الساعدي)، مشيرة إلى أنه مسؤول عن الهجمات التي تستهدف قواتها في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "في الساعة 9:30 مساءً في 7 شباط/ فبراير الجاري، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في يوم السبت الماضي الثالث من شهر شباط/ فبراير الجاري، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

بدوره قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي في بيان، إنه "بعد أن تأكد وبشكل قاطع قيام الولايات المتحدة باستهداف عجلة تابعة إلى الحشد الشعبي من خلال طائرة مسيرة أمريكية أدى إلى استشهاد قادتها، فإن هذا العدوان الجديد يُعتبر تقويضاً لكل التفاهمات التي كانت موجودة في الاجتماعات".

وأضاف "نحن نُحمِّل الجانب الامريكي وقوات التحالف تداعيات هذه الاعمال الخطيرة التي تهدد امن وسلامة البلاد، وهي نسف واضح لكل المحادثات التي تحدث بين الجانبين".

وشدد اللواء الخفاجي على أن "هذا الاستهداف هو عدوان واضح، وخرق للسيادة العراقية وجر المنطقة الى تداعيات خطيرة".