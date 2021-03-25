سبعة فصائل مسلحة بالعراق تعلن انتهاء الهدنة مع القوات الامريكية

شفق نيوز/ أعلنت فصائل شيعية مسلحة، الخميس، انتهاء هدنة خاصة مع القوات الأمريكية.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن قادة سبعة فصائل شيعية قرروا خلال اجتماع إنهاء الهدنة مع القوات الامريكية في العراق.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة العراقية" في العاشر من تشرين الأول الماضي، إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.

و"المقاومة العراقية" جهة غير معروفة، ويعتقد أنها تضم فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران بينها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء".

وجاء إعلان وقف الهجمات، بعدما هددت واشنطن بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.