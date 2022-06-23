سبعة أحزاب سياسية ونواب مستقلون يجتمعون في بغداد لتوحيد الرؤى

شفق نيوز / عقدت سبعة أحزاب سياسة، وعدد من النواب المستقلين، اجتماعاً في بغداد، مساء الخميس، لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة، والاتفاق على توحيد رؤية مشتركة بشأن الخطوات المقبلة.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن كلاً من "المجلس التشاوري، الحزب الشيوعي، حزب البيت الوطني، حراك نازل آخذ حقي، حزب البيت العراقي، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب الوعد العراقي، وعدد من النواب المستقلين (سجاد سالم، نيسان الزاير، داوود عيدان، محمد عنوز) وغيرهم، شاركوا في الاجتماع".

ويأتي ذلك في أعقاب جلسة برلمانية استثنائية، عقدها المجلس النيابي برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور ٢٠٢ نائب، شهدت أداء ٦٤ نائباً جديداً اليمين الدستورية، بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا الأسبوع الماضي استجابة لدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.