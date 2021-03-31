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سبب "لا يُصدق" وراء تأخر انعقاد جلسة "إقرار" الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-31T11:24:54+0000
سبب "لا يُصدق" وراء تأخر انعقاد جلسة "إقرار" الموازنة

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي عن سبب تأخر انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء للتصويت على إقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال النائب عن كتلة العصائب النيابية فاضل الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "سبب تأخر انعقاد جلسة التصويت على قانون الموازنة يتمثل في تأخر عملية طبع المسودة الأخيرة المتفق عليها لقانون الموازنة وتوزيعها على أعضاء البرلمان".

وأضاف أن "أعضاء البرلمان من الكتل السياسية المختلفة المتواجدين داخل القاعة يتجاوز عددهم 150 نائبا"، مشيرا إلى أن "الجلسة ستعقد بعد انتهاء عملية طبع مسودة الموازنة وتوزيعها على أعضاء البرلمان".

وكان من المقرر بدء الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

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