بعد اعلان انهاء مهمة التحالف الدولي .. إسبانيا ترغب بتوقيع مذكرة تفاهم مع العراق

شفق نيوز/ أعربت اسبانيا على لسان سفيرتها لدى بغداد إليثيا ريكو، اليوم الأربعاء، عن الرغبة في توقيع مذكرة تفاهم لعلاقة شراكة ثنائية وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الامريكية انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني السفيرة الجديدة لمملكة إسبانيا لدى العراق إليثيا ريكو، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

واشار السوداني إلى عمق العلاقات بين العراق وإسبانيا، التي تستند إلى إرث طويل من التعاون والشراكات الثنائية، وجرى تتويجها بزيارة رئيس وزراء إسبانيا إلى العراق في كانون الأول من العام الماضي.

وأكد على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر باتجاه الضغط من أجل وقف العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وغزة، الذي يهدد باتساع الصراع في جميع أنحاء المنطقة

من جانبها، أكدت ريكو رغبة بلادها بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل الانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية، بعدما شاركت إسبانيا ضمن التحالف الذي تشكل عام 2014 لمقاتلة داعش.