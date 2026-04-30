إسبانيا ترحب بتكليف علي الزيدي: نتمنى له التوفيق المكلف بتشكيل الحكومة العراقية علي الزيدي- المكتب الإعلامي
2026-04-30T15:25:54+00:00

شفق نيوز- مدريد

رحبت إسبانيا، يوم الخميس، بترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء المكلّف في العراق، مؤكدة استعدادها لتعزيز شراكتها مع البلاد.

وذكرت السفارة الإسبانية في العراق، في تدوينة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "إسبانيا ترحب بترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء المكلّف، ونتمنى له كل التوفيق في تشكيل حكومة تخدم جميع العراقيين".

وأكدت السفارة، استعداد بلادها لتعزيز شراكتها مع العراق.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الاثنين الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل محمد شياع السوداني ونوري المالكي عن خوض السباق على المنصب.

