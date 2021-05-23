سائرون تؤكد: قوانين مهمة في جلسات البرلمان المقبلة

شفق نيوز/ أكد النائب عن كتلة سائرون سلام الشمري، يوم الاحد، أن جلسات مجلس النواب العراقي المقبلة ستتضمن التصويت على قوانين وصفها بـ"المهمة" من اجل ترك بصمات ايجابية لعمل المجلس الحالي.

وقال الشمري في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الكثير من القوانين تم استكمالها من قبل اللجان المعنية إن كان تعديلا او قوانين جديدة وهي تنتظر ادراج رئاسة البرلمان لها في الجلسات المقبلة للتصويت".

وأضاف الشمري أن "من اهم هذه القوانين تعديل قانون مجالس المحافظات وقانون المحكمة الجنائية والنفط والغاز ومجلس الاتحاد اضافة لقوانين اخرى".

وأشار الى "ضرورة حضور الجلسات وتحقيق النصاب المطلوب من اجل تمرير القوانين واستمرارية عمل البرلمان الرقابي خدمة للصالح العام".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسته يوم السبت المقبل الموافق 29 ايار 2021، للتصويت على عدد من مشاريع القوانين وفقاً لوثيقة نشرها في وقت سابق.