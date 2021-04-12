سائرون تصف الطعن بقانون الموازنة بـ"المزايدات الانتخابية"

شفق نيوز/ وصفت كتلة سائرون النيابية، يوم الاثنين، تقديم الطعن بقانون الموازنة العامة للعام 2021 بالمزايدات السياسية والانتخابية، فيما دعت مقدمي الطعن بالعدول عن قرارهم.

وقال النائب عن سائرون جمال فاخر لـوكالة شفق نيوز؛ إنه "لا يوجد أي اعتراض على الطعن بالقوانين لدى المحكمة الاتحادية وفق القانون والدستور العراقي، إلا إن الطعن على قانون الموازنة ليس من مصلحة الشعب العراقي".

وأضاف إن "مجلس النواب صوت على قانون الموازنة وفق التوافق السياسي"، لافتا إلى إن "التحرك والتقديم الطعن على قانون الموازنة يدخل ضمن المزايدات السياسية والانتخابية".

ودعا فاخر، الكتل السياسية والنواب وممثليهم مقدمي الطعن على قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية بالعدول عن قرارهم والانسحاب منه"، مؤكدا أن "أي طعن على قانون الموازنة سيؤخر من تنفيذها".

وكان ائتلاف دولة القانون قد أعلن في الأسبوع الماضي، تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بستة مواد من قانون الموازنة العامة للعام 2021.