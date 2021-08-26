سائرون ترهن مشاركتها في اجتماع القوى السياسية والرئاسات بموافقة الصدر

شفق نيوز/ اكدت كتلة سائرون النيابية التابعة للتيار الصدري، يوم الخميس، ان مشاركتها في اجتماع القوى السياسية بالرئاسات الثلاث، مرهونة بموافقة زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقال النائب عن سائرون، جمال فاخر، لوكالة شفق نيوز، إن "التيار الصدري لم يشارك سابقا في اجتماعات القوى والكتل السياسية، ومشاركة الصدريين في اجتماع القوى السياسية بالرئاسات الثلاث مرهونة بموافقة مقتدى الصدر".

وأشار إلى أنه "لغاية الان لم يصدر أي شيء رسمي من المكتب الخاص للصدر بشأن المشاركة في اجتماع يوم الأحد، من عدمها".

وكان القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، قد كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، ان اجتماعا للرئاسات الثلاث والقوى السياسية سيعقد يوم الاحد المقبل لمناقشة إجراءات المفوضية واستعدادها للانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.