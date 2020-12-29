سائرون ترفض "محاولة" تأجيل الانتخابات المبكرة لموعد آخر: سنقف ضدّه

شفق نيوز/ جدد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري موقف التحالف والتيار الصدري من إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.

وقال في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك محاولات من البعض للالتفاف على مطالب القوى الوطنية بإجراء الانتخابات بموعدها المعلن، وهذا أمر لا يمكن القبول به وسنقف الموقف السياسي القوي حوله".

واضاف الشمري؛ ان "الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة للتغيير والتعبير الحقيقي عن رغبة الجماهير والقوى السياسية الوطنية، وأي محاولة لتعطيلها أو تاخيرها لموعد اخر سنقف ضده".

وشدد النائب عن عن تحالف سائرون، على اهمية التغيير والذي سينتج عنه حكومة جديدة تلبي مطالب الجماهير السلمية في الحياة الحرة الكريمة والتي يسودها العدل والمساواة بين الجميع.

وكان مصدر مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز في (1 كانون الأول 2020)، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلبت من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعها معه في (30 تشرين الثاني 2020)، أن تكون الانتخابات المبكرة في نهاية شهر أيلول 2021، بدلاً من السادس من شهر حزيران 2021.