سائرون ترد على اتهامها بتعطيل الموازنة: إفلاس سياسي

شفق نيوز/ رفضت كتلة سائرون النيابية، الاثنين، اتهامها بتعطيل التصويت على قانون الموازنة العامة في جلسة الأمس، واصفة الاتهام بأنه افلاس سياسي، ولا أساس له من الصحة.

وقال النائب عن سائرون جمال فاخر لوكالة شفق نيوز، إن "ما ينشر بشأن إضافة ثمانية تريليونات دينار للقروض الخارجية من قبل سائرون وتسببها بتعطيل التصويت على قانون الموازنة العامة في جلسة، أمس الأحد، غير صحيح".

وأضاف أن "اتهام سائرون يمثل إفلاساً سياسياً لبعض الأحزاب، فالكل يعرف ان هناك مشاكل على بعض مواد وفقرات قانون الموازنة وفي ضوء ذلك عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة لحسم النقاط الخلافية التصويت على قانون الموازنة".

وتابع فاخر، ان "الشارع العراقي والموظفين والعقود بصورة خاصة ينتظروا التصويت على قانون الموازنة بأسرع وقت لاستلام رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر".

وبشأن موعد التصويت على الموازنة، بين النائب عن سائرون، انه "لا يوجد أي موعد محدد من قبل رئاسة البرلمان للتصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021".

وأخفق مجلس النواب في جلسته يوم أمس والتي استمرت ساعات متأخرة من الليل، في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.