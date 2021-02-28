سائرون: اتهامنا برفع سعر الدولار مزايدات سياسية

شفق نيوز/ نفى تحالف سائرون، يوم الأحد، علاقته برفع سعر صرف الدولار أو رفض تخفيضه، مبينا أن تحديد أسعار الدولار قضية حكومية بحتة بعيدة عن تأثير سياسي.

وقال عضو التحالف رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز؛ إن رفع سعر الدولار تم بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وهي قضية اقتصادية ترتبط بالسياسة المالية والنقدية للبلاد بحسب المادتين 78 و80 من الدستور العراقي واللتان تنصان على أن الحكومة هي المسؤولة عن وضع ورسم السياسات المالية للبلاد واعداد الموازنات والحسابات الختامية ومشاريع التنمية، ولا وجود لأي ربط بين تحالف سائرون السياسي البرلماني وبين قضية أسعار الدولار.

واعتبر المسعودي اتهام تحالف سائرون التحكم بملف صرف الدولار والعملة مزايدات سياسية من قبل بعض الجهات ولا تستند لأي مسوغ قانوني.

واضاف؛ ان النظام المصرفي العراقي متهالك وقديم ولا يوجد فيه اي جنبة نقدية او اقتصادية او مالية، وعلى الجهات المختصة إعداد خطط و استراتيجيات اقتصادية ناجعة لاصلاح النظام المصرف ورفع قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية الاخرى.