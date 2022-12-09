"ساوم على 15 ألف دولار".. النزاهة تضبط مدير مركز شرطة متلبساً بالرشوة في البصرة

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط مدير مركز شرطة في محافظة البصرة متلبساً بالرشوة، فيما دعت المواطنين والمستثمرين الى التعاون معها والإبلاغ عن حالات "المساومة والابتزاز".

وقال بيان لهيئة النزاهة الاتحاديَّة ورد لوكالة شفق نيوز إن "ملاكات دائرة التحقيقات تمكنت من ضبط ضابطٍ برتبة عقيدٍ (مدير أحد مراكز الشرطة) في محافظة البصرة مُتلبِّساً بجريمة الرشوة".

ونقل البيان عن دائرة التحقيقات في الهيئة قولها إن "العملية نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتم تأليف فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، فور تلقِّيه معلوماتٍ تفيد بمُساومة ضابطٍ برتبة عقيدٍ لمُواطنٍ، وطلبه مبلغاً مالياً مقابل وعده بإغلاق قضايا مُتَّهمٍ فيها، وإلغاء أوامر قبضٍ صادرةٍ بحقِّهِ".

وتابعت الدائرة أنَّ فريق المُديريَّة "تمكَّن، بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، من الإيقاع به وضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة حال تسلُّمه مبلغ (15) ألف دولار من المُشتكي، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط الوسيط في أحد المطاعم الشعبيَّة بمنطقة البراضعيَّة في مُحافظة البصرة".

وأشارت الدائرة الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المُحافظة؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق".

وبينت هيئة النزاهة أنَّ "رئيسها القاضي (حيدر حنون) دعا، أواخر تشرين الثاني الماضي خلال زيارته مُديريَّة تحقيق البصرة، ملاكات المُديريَّة إلى مُتابعة مُستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة والرشى خلال مراجعتهم الدوائر الحكوميَّة، وذلك عبر الحضور الميداني والاضطلاع بدورهم الرقابيِّ على أتمِّ وجهٍ".

ودعت الهيئة المُواطنين والمُستثمرين الى "التعاون معها عبر الإبلاغ عن حالات المُساومة والابتزاز والاحتيال التي قد يتعرَّضون لها؛ بغية ضبطهم مُتلبِّسين بالجرم المشهود".