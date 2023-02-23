"سانت ليغو" يتسبب بمشادة بين اعضاء مجلس النواب العراقي

شفق نيوز/ تسبب إدراج القراءة الثانية لقانون انتخابات مجالس المحافظات اليوم الخميس، على جدول اعمال مجلس النواب العراقي، بخلافات داخل البرلمان.

ورفضت العديد من الكتل والقوى السياسية التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اعتد على "توزيعة" سانت ليغو

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن مشادة كلامية داخل كافتيريا البرلمان بين نواب من كتل مختلفة مع مستقلين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المعروض على جدول اعمال الجلسة لهذا اليوم.

وأضاف مجلس النواب العراقي وبشكل مفاجئ، القراءة الثانية لقانون انتخابات مجالس المحافظات.