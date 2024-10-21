سالم الكعبي يباشر مهامه مديراً للخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز/ باشر سالم عبد الحسين الكعبي، يوم الإثنين، بمهام مدير الخطوط الجوية العراقية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكعبي باشر بمهامه اليوم الإثنين، مديراً للخطوط الجوية العراقية بعد صدور امر ديواني من الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن تكليف بالمنصب.

وجاء في الوثيقة التي تنشرها وكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على ما عرضته وزارة النقل بكتابها المرقم بالعدد (۱/ك/ 6320) المؤرخ في 2024/10/9 ، ومقتضيات المصلحة العامة ، وموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقاً للصلاحيات المخولة له تقرر تكليف (سالم عبد الحسين حمد الله) بإدارة مهمات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في وزارة النقل .